Фото дня. Как Зидан оделся для презентации после возвращения в "Реал"

Зидан появился на пресс-конференции в зауженных джинсах с высокими подворотами и пиджаком.

Французский специалист Зинедин Зидан, который сегодня вновь стал главным тренером "Реала", предстал перед журналистами и руководством клуба в необычном виде.

Зидан появился на пресс-конференции в зауженных джинсах с высокими подворотами и пиджаком.

31 мая прошлого года Зидан объявил об уходе из "Реала", его сменил Хулен Лопетеги, который был уволен в октябре 2018-го. За три сезона под руководством француза мадридская команда выиграла 9 турниров.

46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с "Реалом" до лета 2022 года.

Источник: Зидан будет получать в "Реале" 16 миллионов в год