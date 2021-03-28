Форвард «Севильи» Окампос может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Нападающий «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.
По информации источника, 26-летний аргентинец попал в сферу интересов «Лидса». Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт об отступных в размере 62 миллионов фунтов, но «Севилья» готова отпустить игрока за сумму дешевле указанной.
В сезоне-2020/21 Окампос провел 36 матчей за «Севилью», на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/leeds-united-set-sights-on-ocampos/
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