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Форвард «Севильи» Окампос может продолжить карьеру в чемпионате Англии

10:58
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Нападающий «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.

По информации источника, 26-летний аргентинец попал в сферу интересов «Лидса». Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт об отступных в размере 62 миллионов фунтов, но «Севилья» готова отпустить игрока за сумму дешевле указанной.

В сезоне-2020/21 Окампос провел 36 матчей за «Севилью», на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/leeds-united-set-sights-on-ocampos/

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