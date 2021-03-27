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Испанские СМИ сообщили, что в «Реале» не рассчитывают на Бэйла в следующем сезоне

20:49
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Тренерский штаб мадридского «Реала» не включает нападающего Гарета Бэйла в свои планы на следующий сезон, утверждает Marca.

В «Реале» планируют провести значительные изменения в составе. В руководстве рассчитывают разгрузить зарплатные ведомости, чтобы подписать новых футболистов в летнее трансферное окно.

Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его аренда в «Тоттенхэма» завершится в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 10 мячей и отдал 3 голевых паса в 25 матчах во всех турнирах.

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