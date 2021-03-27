Испанские СМИ сообщили, что в «Реале» не рассчитывают на Бэйла в следующем сезоне
Тренерский штаб мадридского «Реала» не включает нападающего Гарета Бэйла в свои планы на следующий сезон, утверждает Marca.
В «Реале» планируют провести значительные изменения в составе. В руководстве рассчитывают разгрузить зарплатные ведомости, чтобы подписать новых футболистов в летнее трансферное окно.
Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его аренда в «Тоттенхэма» завершится в конце текущего сезона.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 10 мячей и отдал 3 голевых паса в 25 матчах во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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