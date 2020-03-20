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Фелипе Мелу: «Роналду может забить пять голов. Месси сделает то же самое и создаст пять моментов»

10:44
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Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мелу вспомнил о противостоянии с лидером национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

— Месси — уникальный игрок. Когда мы играли с Аргентиной, договорились бить его по одному, — приводит слова бразильца Clarin. — Нашей целью было не причинить ему боль, а нарушить его ритм, сделать Лионеля более осторожным.

Я не видел игру Пеле, Зико и Марадоны, поэтому для меня Месси — лучший игрок. Да, Роналду может забить пять голов, но Месси сделает то же самое и создаст еще пять моментов для партнеров. Это более чем идеально.

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