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Сегодня, 17:07

Рубиалес — об обвинениях в коррупции: «У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу»

Виктория Кравченко
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Луис Рубиалес.
Фото Reuters

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес рассказал, что его несправедливо обвиняют в коррупции.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Не буду спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», — цитирует Рубиалеса Marca.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

Луис Рубиалес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 1 : 3
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 4 : 0
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 1 : 1
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 2 : 2
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 2 : 2
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 3 : 1
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.02 23:00
Реал – Севилья
 1 : 0
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
 3 : 0
4.04 21:00
Гранада – Валенсия
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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