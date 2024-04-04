Рубиалес — об обвинениях в коррупции: «У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу»

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес рассказал, что его несправедливо обвиняют в коррупции.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Не буду спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», — цитирует Рубиалеса Marca.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.