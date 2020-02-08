Федор Смолов: «Сельта» должна быть намного выше в таблице. Это очевидно"

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов считает, что его команда должна быть выше в турнирной таблице чемпионата Испании, чем на 19-й строчке. 30 января 29-летний россиянин перешел в испанский клуб на правах аренды из «Локомотива».

— Честно сказать, наша команда сильная, — сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба. - После первого разговора с агентом, нашел в Google состав команды и ее позицию. Очевидно, что «Сельта» должна быть намного выше в таблице лиги. Да, «Севилья» — сильная команда, но мы играем дома и нам нужно исправлять ситуацию. Мы должны бороться друг за друга. Считаю, что это единственный вариант добиться победной серии.