Фанат выбежал на поле и обнял Месси после матча с «Атлетико»
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«Атлетико» выиграла у «Барселоны» (3:2) в матче полуфинала Суперкубка Испании. По окончании встречи один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.
Фанат не хотел отпускать аргентинца. В ситуацию вмешалась служба безопасности и оттащила болельщика.
Игра прошла в городе Джедда (Саудовская Аравия).
Everybody wants a piece of Lionel Messi. pic.twitter.com/cOMl1zDOR3— Goal (@goal) January 9, 2020
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