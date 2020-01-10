Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фанат выбежал на поле и обнял Месси после матча с «Атлетико»

00:32
9 января. Джедда. «Барселона» — «Атлетико» — 2:3. Фото twitter.com
9 января. Джедда. «Барселона» — «Атлетико» — 2:3. Фото twitter.com
Теги:

«Атлетико» выиграла у «Барселоны» (3:2) в матче полуфинала Суперкубка Испании. По окончании встречи один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.

Фанат не хотел отпускать аргентинца. В ситуацию вмешалась служба безопасности и оттащила болельщика.

Игра прошла в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Барселона — Атлетико

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир