Фанат выбежал на поле и обнял Месси после матча с «Атлетико»

«Атлетико» выиграла у «Барселоны» (3:2) в матче полуфинала Суперкубка Испании. По окончании встречи один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.

Фанат не хотел отпускать аргентинца. В ситуацию вмешалась служба безопасности и оттащила болельщика.

Игра прошла в городе Джедда (Саудовская Аравия).