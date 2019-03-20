"Это позитивное событие". Эдегор - о возвращении Зидана в "Реал"

Нападающий "Витесса" Мартин Эдегор, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что положительно воспринял новость о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера "королевского клуба". 20-летний голландец добавил, что находился в хороших отношениях с 46-летним специалистом.

- Я думаю, его возвращение является позитивной новостью, - приводит слова Эдегора Football Espana. - Он добился успехов с клубом и очень хорошо знает игроков. У нас были отличные отношения, когда он возглавлял "Кастилью". Его возвращение в "Реал" является идеальным.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов. Зидан вернулся в "Реал" 11 марта, сменив на посту главного тренера Сантьяго Солари.

Все о чемпионате Испании - здесь