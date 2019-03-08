"Это футбол, через неделю все может измениться". Вальверде - о кризисе "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что с уважением относится к "Реалу". 55-летний специалист отметил, что кризис "королевского клуба" является временным явлением.

- Мы видим все это со стороны и с уважением относимся к "Реалу", - приводит слова Вальверде Marca. - Это футбол, через неделю все может измениться.

Когда видишь, когда такие фавориты Лиги чемпионов, как "Реал" и "ПСЖ" покидают турнир, то понимаешь всю его сложность. Необходимо постоянно соблюдать бдительность.

Напомним, "Реал" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Аяксу" со счетом 3:5 по сумме двух матчей.

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