03:27 14 августа | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Счет на табло не отражает разницу между "Реалом" и "Барселоной"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после первого матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) отметил, что соперник был лучше в реализации моментов. По его словам, у команды еще есть возможность завоевать трофей.

- Счет на табло не отражает разницу между нами и "Реалом", - приводит Marca слова Вальверде. - Они забили три гола, но и у нас были моменты. Сегодня соперник был лучше в реализации моментов. И второй гол в наши ворото больно ударил по команде. Постараемся реабилитироваться в ответной игре. Конечно, это очень неприятный счет. Но у нас еще есть время на подготовку.

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