Эрнесто Вальверде: "Не мне судить о справедливости наказания Роналду"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает деталей регламента, на основании которых нападающий "Реала" Криштиану Роналду был дисквалифицирован на 5 матчей. В первой игре за Суперкубок Испании португалец толкнул арбитра после того, как судья показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

- Не мне судить о степени справедливости наказания Роналду, - цитирует Marca Вальверде. - Я не знаю, что прописано в регламенте. Я не силен в юридических вопросах.

Напомним, второй матч за Суперкубок Испании состоится в ночь с 16 на 17 августа. Начало игры – в 00.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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