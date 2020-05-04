Эрлин Холанн: «Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси!»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не смог сделать выбор между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. На их счету 11 «Золотых мячей» на двоих.

— Ох, я не могу ответить на этот вопрос, — цитирует норвежца ESPN. — Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси! (смеется)

В текущем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 24 гола и 16 результативных передач в 32 матчах. Его «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.