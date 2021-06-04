Эмери стал совладельцем испанского клуба «Реал Унион»
22:46
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал совладельцем клуба «Реал Унион». Он приобрел 20 процентов акций клуба, сообщает Marca.
«Реал Унион» был основан в 1915 году. Сейчас команда выступает в дивизионе Б сегунды. В высшем дивизионе чемпионата Испании клуб выступал в период с 1929 по 1933 годы.
Эмери решил вложиться в команду, так как за нее в свое время играли дедушка и отец Унаи.
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