Эмери стал совладельцем испанского клуба «Реал Унион»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал совладельцем клуба «Реал Унион». Он приобрел 20 процентов акций клуба, сообщает Marca.

«Реал Унион» был основан в 1915 году. Сейчас команда выступает в дивизионе Б сегунды. В высшем дивизионе чемпионата Испании клуб выступал в период с 1929 по 1933 годы.

Эмери решил вложиться в команду, так как за нее в свое время играли дедушка и отец Унаи.