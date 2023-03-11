«Реал» дома разгромил «Эспаньол» в матче ла лиги

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе мадридской команды забили Винисиус Жуниор, Эдер Милитау и Марко Асенсио. За команду из Барселоны голом отметился Хоселу.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 56 очков. «Эспаньол» находится на 13-й строчке (27).