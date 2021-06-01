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«Эльче» продлил контракт с Эскриба

12:14
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Главный тренер «Эльче» Фран Эскриба продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

56-летний специалист возглавил команду в феврале этого года и помог «Эльче» сохранить место в ла лиги. Команда заняла 17-е место.

Эскриба уже возглавлял «Эльче» с 2012 по 2015 год. Испанец также работал в «Валенсии», «Бенфике», «Атлетико», «Хетафе», «Вильярреале» и других клубах.

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