«Эльче» продлил контракт с Эскриба

Главный тренер «Эльче» Фран Эскриба продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

56-летний специалист возглавил команду в феврале этого года и помог «Эльче» сохранить место в ла лиги. Команда заняла 17-е место.

Эскриба уже возглавлял «Эльче» с 2012 по 2015 год. Испанец также работал в «Валенсии», «Бенфике», «Атлетико», «Хетафе», «Вильярреале» и других клубах.