«Эльче» продлил контракт с Эскриба
12:14
Главный тренер «Эльче» Фран Эскриба продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
56-летний специалист возглавил команду в феврале этого года и помог «Эльче» сохранить место в ла лиги. Команда заняла 17-е место.
Эскриба уже возглавлял «Эльче» с 2012 по 2015 год. Испанец также работал в «Валенсии», «Бенфике», «Атлетико», «Хетафе», «Вильярреале» и других клубах.
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