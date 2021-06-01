Азар опечален уходом Зидана из «Реала»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера куба.

«Он знает, что я восхищаюсь им. Я провел с ним два замечательных года. Я в долгу перед ним за то, что не дал ему больше», — сказал Азар.

Зидан покинул «Реал» 27 мая, заявив, что в команде отсутствует поддержка со стороны руководства футбольного клуба. В этом сезоне под руководством француза клуб занял в ла лиге второе место, из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала.

30-летний Азар провел 14 матчей в чемпионате Испании, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.