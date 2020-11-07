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«Эльче» и «Сельта» победителя не выявили

00:59
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«Эльче» и «Сельта» обменялись голами в 9-м туре чемпионата Испании (1:1). Фидель на 4-й минуте открял счет, а в концовке первого тайма Мина вернул равновесие.

«Эльче» занимает 9-е место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 17-й позиции.

Чемпионат Испании

9-й тур

«Эльче» — «Сельта» — 1:1 (1:1)

Голы: Фидель, 4 — с пенальти (1:0). Мина, 41 (1:1).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Верду, Марконе, Мфулу (Ригони, 61. Нино, 77), Фидель (Миньо, 39), Пере Милья (Гути, 61), Бойе, Хосан, Тете Моренте.

«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Тапия (Бельтран, 66), Нолито, Аспас, Мина (М.Родригес, 77), Мендес (Вейга, 84).

Предупреждения: Суарес, 5. Диего Гонсалес, 13. Бойе, 58. Оласа, 72. Аспас, 81. М.Родригес, 90+2. Барраган, 90+4.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

6 ноября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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