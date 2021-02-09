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«Реал» может продать Варана в летнее трансферное окно

11:32
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, руководство мадридцев планирует продлить контракт с 27-летним французом, однако футболист пока не идет на контакт. Если до лета сторонам так и не удастся договориться, то Варана попытаются продать за год до окончания контракта. Минимум за трансфер, который хочет получить «Реал», составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ла лиги защитник провел 20 матчей и забил 2 мяча.

Футболист пришел в «Реал» из «Ланса» в 2011-м году.

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