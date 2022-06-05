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Сегодня, 13:29

«Реал» не будет покупать Сержа Гнабри этим летом

Виктория Кравченко
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«Реал» не планирует приобретать вингера «Баварии» Сержа Гнабри в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы не заинтересованы в покупке игрока, несмотря на то, что срок его контракта с мюнхенским клубом истекает следующим летом.

Руководство команды считает, что фланг атаки достаточно усилен в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что клуб предлагал 26-летнему немцу контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год, однако игрок отказался продлевать контракт.

В минувшем сезоне Гнабри провел 45 матчей за «Баварию», в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Серж Гнабри
ФК Бавария
ФК Реал
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 2 : 0
22.05 18:30
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 0 : 0
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

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