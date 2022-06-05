«Реал» не будет покупать Сержа Гнабри этим летом

«Реал» не планирует приобретать вингера «Баварии» Сержа Гнабри в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы не заинтересованы в покупке игрока, несмотря на то, что срок его контракта с мюнхенским клубом истекает следующим летом.

Руководство команды считает, что фланг атаки достаточно усилен в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что клуб предлагал 26-летнему немцу контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год, однако игрок отказался продлевать контракт.

В минувшем сезоне Гнабри провел 45 матчей за «Баварию», в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.