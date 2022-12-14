Эден Азар не хочет покидать «Реал» этой зимой

Вингер «Реала» Эден Азар не хочет покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe. Футболист хотел бы закончить этот сезон в «Реале».

Сообщалась, что бельгиец может перейти в один из клубов МЛС. Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В этом сезрне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись голом и ассистом. Его контракт с испанской командой рассчитан до 2024 года.