Беллингем: «Через неделю я начну раздражать Модрича и Крооса»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем восхитился полузащитниками мадридской команды Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Анчелотти — потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с Модричем и Кроосом. Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать», — приводит слова Беллингема ESPN.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.