Два пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте"

"Реал" обыграл "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании - 2:1. Оба гола мадридцы забили с пенальти. На 43-й минуте 11-метровый реализовал Карим Бензема, на 78-й - Гарет Бэйл. За "Леванте" гол на 60-й минуте забил Рохер.

Мадридцы набрали 48 очков и идут третьими в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 9 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Леванте" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Бензема, 43 - с пенальти (0:1). Рохер, 60 (1:1). Бэйл, 78 - с пенальти (1:2).

"Леванте": Фернандес, Везу, Кабако, Пьер, Саймон, Кампанья, Рочина (Дукуре, 60), Барди (Вукчевич, 89), Луна, Моралес, Рохер (Двамена, 73).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Кроос (Вальверде, 69), Каземиру, Модрич, Васкес, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 83).

Предупреждения: Рохер, 25. Начо, 28. Рочина, 57. Васкес, 68. Педро Лопес, 82. Луна, 84.

Удаления: Начо, 86. Рочина, 88 (на скамейке запасных, вторая ж.к.).

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

24 февраля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".