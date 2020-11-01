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Дубль Тельо принес «Бетису» победу над «Эльче»

17:57
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«Бетис» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл «Эльче» со счетом 3:1.

Дубль в составе хозяев оформил Кристиан Тельо, еще один гол забил Антонио Санабрия. В конце первого тайма Набиль Фекир не реализовал пенальти. Гости ответили точным ударом Хосана.

После этого матча «Бетис» с 12 очками занимает седьмое место в ла лиге, «Эльче» с 10 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Бетис» — «Эльче» — 3:1 (2:0)

Голы: Санабрия, 7 (1:0). Тельо, 29 (2:0). Тельо, 56 (3:0). Хосан, 60 (3:1).

Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь)

«Бетис»: Браво, Бартра (Виктор Руис, 76), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 81), Г.Родригес, Хоакин (Виллиам Карвалью, 65), Тельо, Санабрия.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Миньо (Сифуэнтес, 46), Верду, Хосема, Марконе (Ригони, 74), Гути (В.Родригес, 81), Фидель, Пере Милья, Бойе (Мфулу, 74), Хосан (Нино, 74).

Предупреждения: Миньо, 41. Фекир, 51. Санабрия, 64.

Судья: Медье Хименес (Испания).

1 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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