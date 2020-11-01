Дубль Тельо принес «Бетису» победу над «Эльче»
«Бетис» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл «Эльче» со счетом 3:1.
Дубль в составе хозяев оформил Кристиан Тельо, еще один гол забил Антонио Санабрия. В конце первого тайма Набиль Фекир не реализовал пенальти. Гости ответили точным ударом Хосана.
После этого матча «Бетис» с 12 очками занимает седьмое место в ла лиге, «Эльче» с 10 очками — на 10-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Бетис» — «Эльче» — 3:1 (2:0)
Голы: Санабрия, 7 (1:0). Тельо, 29 (2:0). Тельо, 56 (3:0). Хосан, 60 (3:1).
Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь)
«Бетис»: Браво, Бартра (Виктор Руис, 76), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 81), Г.Родригес, Хоакин (Виллиам Карвалью, 65), Тельо, Санабрия.
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Миньо (Сифуэнтес, 46), Верду, Хосема, Марконе (Ригони, 74), Гути (В.Родригес, 81), Фидель, Пере Милья, Бойе (Мфулу, 74), Хосан (Нино, 74).
Предупреждения: Миньо, 41. Фекир, 51. Санабрия, 64.
Судья: Медье Хименес (Испания).
1 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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