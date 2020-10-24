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Диего Симеоне: «Я верю в свою команду, несмотря на болезненное поражение от «Баварии»

11:28
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил об уверенности в силах своей команды после поражения от «Баварии» (0:4) в Лиге чемпионов.

— Я абсолютно верю в свою команду, несмотря на болезненное поражение от «Баварии», — приводит Goal.com слова Симеоне. — Я увидел много позитивных моментов в прошлой игре. «Атлетико» играл с энтузиазмом, желанием контролировать игру. Я знаю уровень своей команды и уверен, что мы оправимся от поражения в Мюхнене.

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