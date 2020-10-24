Диего Симеоне: «Я верю в свою команду, несмотря на болезненное поражение от «Баварии»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил об уверенности в силах своей команды после поражения от «Баварии» (0:4) в Лиге чемпионов.
— Я абсолютно верю в свою команду, несмотря на болезненное поражение от «Баварии», — приводит Goal.com слова Симеоне. — Я увидел много позитивных моментов в прошлой игре. «Атлетико» играл с энтузиазмом, желанием контролировать игру. Я знаю уровень своей команды и уверен, что мы оправимся от поражения в Мюхнене.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.