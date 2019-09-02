Диего Симеоне: «Атлетико» хочет побеждать, побеждать и снова побеждать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Эйбаром» (3:2) в третьем туре чемпионата Испании. «Матрасники» отыгрались с 0:2, в их активе 3 победы в 3 встречах.

— Много ответственности и новых людей, нам нужно перестроить команду, — цитирует Marca Симеоне. — Мы хотим побеждать, побеждать и снова побеждать. Когда вы выигрываете 3: 2, случаются ошибки. Самая важная вещь — это восстановиться после удара. После первых 20 минут мы начали приходить в себя.

Я знаю риски, связанные с заменами. Увидел, что Жоау Феликс устал, знал, что Томас способен атаковать.

Бурная реакция Диего Симеоне после камбэка с 0:2 и победного гола в компенсированное время