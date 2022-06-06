Винисиус заявил, что «Золотой мяч» должен выиграть Карим Бензема

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор заявил, что обладателем «Золотого мяча» 2022 года должен стать нападающий сборной Франции Карим Бензема.

Ранее нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что награду должен выиграть бразилец.

«Мне очень приятны слова Неймара о том, что я должен выиграть «Золотой мяч», но я считаю, что Бензема заслужил это больше», — цитирует Винисиуса Goal.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, в финале мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0). Француз стал победителем турнира пятый раз в карьере.

Также Бензема попал в символическую сборную Лиги чемпионов-2021/22, а лучшим молодым футболистом турнира стал его одноклубник Винисиус Жуниор