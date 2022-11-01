Депай обсудит свое будущее в «Барселоне» после ЧМ-2022

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай зимой может покинуть команду, сообщает Mundo Deportivo.

28-летний нидерландец после чемпионата мира обсудит с руководством клуба свое будущее в команде.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только 3 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Ромы» и «Ювентуса».