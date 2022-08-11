Депай может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Турции. У него есть предложения от двух местных клубом, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма». Но на данный момент переход игрока в английский клуб маловероятен.

Действующий контракт 28-летнего Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Депай провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.