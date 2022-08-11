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Сегодня, 16:50

Кунде рассказал, какую игру в обороне «Барселоны» пытается поставить главный тренер команды Хави

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, какие задачи поставил главный тренер команды Хави футболистам обороны. В конце июля каталонский клуб объявил о переходе француза из «Севильи».

«Хави хочет, чтобы мы начинали прессинг высоко и оставляли много пространства за спиной. При потере мяча игрок, который находится ближе всего к нему, должен прессинговать. Мне очень нравится такой стиль игры — нужно всегда пытаться иметь преимущество над нападающим», — приводит Marca слова Кунде.

23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

13 августа «Барселоны» сыграет с «Райо Вальекано» в матче первого тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/08/11/62f4d60a22601d1a298b458e.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жюль Кунде
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