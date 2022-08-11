Кунде рассказал, какую игру в обороне «Барселоны» пытается поставить главный тренер команды Хави
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, какие задачи поставил главный тренер команды Хави футболистам обороны. В конце июля каталонский клуб объявил о переходе француза из «Севильи».
«Хави хочет, чтобы мы начинали прессинг высоко и оставляли много пространства за спиной. При потере мяча игрок, который находится ближе всего к нему, должен прессинговать. Мне очень нравится такой стиль игры — нужно всегда пытаться иметь преимущество над нападающим», — приводит Marca слова Кунде.
23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
13 августа «Барселоны» сыграет с «Райо Вальекано» в матче первого тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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|0-0
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -