Денис Черышев: «Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании. Россиянин вышел на поле на 70-й минуте встречи.

— Туристами приехали? Полностью согласен, — сказал Черышев в эфире телеканала Movistar+. — Мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении сезона. Нужно сделать выводы и продолжать работать.