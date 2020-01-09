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Денис Черышев: «Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть»

00:23
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании. Россиянин вышел на поле на 70-й минуте встречи.

— Туристами приехали? Полностью согласен, — сказал Черышев в эфире телеканала Movistar+. — Мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении сезона. Нужно сделать выводы и продолжать работать.

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