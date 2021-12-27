Юмтити попал в сферу интересов «Ньюкасла»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити попал в сферу интересов «Ньюкасла». Английский клуб приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Текущий контракт французского защитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Юмтити провел один матч за «Барселону» и пока не отметился результативными действиями.
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