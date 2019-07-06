Де Йонг заявил, что хотел бы получить 21-й номер в "Барселоне"

Новичок "Барселоны" полузащитник Френки де Йонг рассказал, под каким номером он хотел бы играть.

- 21-й номер всегда был особенным для меня, - цитирует голландца Marca. - Я раньше играл под ним, но посмотрим, как будет дальше.

Контракт с 21-летним де Йонгом будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро его бывший клуб "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр