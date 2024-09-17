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Сегодня, 07:15

Карвахаль — об отношении фанатов к Винисиусу: «Его не оставляют в покое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал взаимоотношения Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.

«Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, то у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое. Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы», — приводит AS слова Карвахаля.

В сентябре Винисиус заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира 2030 года.

Винисиус Жуниор. Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Винисиуса и считают, что игрок больше не сосредоточен на футболе на 100 процентов.

Винисиус. «Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбившие Винисиуса, получили тюремные сроки

Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
8
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
9
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
10
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
11
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
12
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
13
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
16
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 1 : 4
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 2 : 3
15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
16.09 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 3 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
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