Карвахаль — об отношении фанатов к Винисиусу: «Его не оставляют в покое»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал взаимоотношения Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.

«Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, то у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое. Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы», — приводит AS слова Карвахаля.

В сентябре Винисиус заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира 2030 года.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Винисиуса и считают, что игрок больше не сосредоточен на футболе на 100 процентов.