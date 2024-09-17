Карвахаль — об отношении фанатов к Винисиусу: «Его не оставляют в покое»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал взаимоотношения Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.
«Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, то у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое. Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы», — приводит AS слова Карвахаля.
В сентябре Винисиус заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира 2030 года.
Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Винисиуса и считают, что игрок больше не сосредоточен на футболе на 100 процентов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
7
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
8
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
11
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
12
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
13
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 2
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 1
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|1 : 4
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|2 : 3
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 0
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|3 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1