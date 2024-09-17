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Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение футболиста Рюдигера сразиться один на один

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

Ранее немецкий футболист в соцсети в шутку вызвал россиянина сразиться один на один.

«Один на один — это не футбол, а MMA. Будь осторожен», — ответил Хабиб Нурмагомедов.

Россиянин является футбольным болельщиком и неоднократно посещал матчи «Реала». Также Нурмагомедов заявлял, что мог бы стать футболистом, если бы родился в Англии.

Антонио Рюдигер
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
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