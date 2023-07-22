Давид Сильва завершит карьеру из-за травмы крестообразной связки

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва уйдет из футбола в возрасте 37 лет, сообщает El Larguero. На этой неделе игрок на тренировке получил травму передней крестообразной связки.

Испанский клуб будет сопровождать игрока на протяжении всего процесса восстановления. Также выплатит деньги по контракту, который рассчитан до 2024 года.

Сильва перешел в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В сезоне-2022/23 Сильва сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.