Четыре года назад Месси и Суарес исполнили гениальный пенальти

Сегодня исполнилось 4 года одному из самых эффектных пенальти, исполненных футболистами «Барселоны» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В игре чемпионата Испании против «Сельты» (3:1) аргентинец взялся исполнять 11-метровый удар, но вместо того, чтобы пробить, отпасовал на Суареса, который и поразил ворота дезориентированного голкипера.