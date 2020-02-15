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Четыре года назад Месси и Суарес исполнили гениальный пенальти

09:22

Сегодня исполнилось 4 года одному из самых эффектных пенальти, исполненных футболистами «Барселоны» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В игре чемпионата Испании против «Сельты» (3:1) аргентинец взялся исполнять 11-метровый удар, но вместо того, чтобы пробить, отпасовал на Суареса, который и поразил ворота дезориентированного голкипера.

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