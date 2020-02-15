Четыре года назад Месси и Суарес исполнили гениальный пенальти
09:22
Сегодня исполнилось 4 года одному из самых эффектных пенальти, исполненных футболистами «Барселоны» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
В игре чемпионата Испании против «Сельты» (3:1) аргентинец взялся исполнять 11-метровый удар, но вместо того, чтобы пробить, отпасовал на Суареса, который и поразил ворота дезориентированного голкипера.
On this day four years ago...— Goal (@goal) February 15, 2020
We learned that Messi is even good enough to assist penalties ?pic.twitter.com/tDJY60pBKw
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