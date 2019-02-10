Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Реал Сосьедад"

"Валенсия" объявила состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.

Состав "Валенсии": Нету - Пиччини, Гарай, Ронкалья, Гайя - Солер, Кондогбья, Парехо, Черышев - Гамейро, Мина.

"Валенсия" занимает 8-е в чемпионате Испании, имея в активе 30 очков после 22 туров.

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