Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Реал Сосьедад"

"Валенсия" объявила состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нету - Пиччини, Гарай, Ронкалья, Гайя - Солер, Кондогбья, Парехо, Черышев - Гамейро, Мина.
🔥 XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🔥– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 10 февраля 2019 г.
¡VAMOS EQUIPO! 🦇🖤#ValenciaRealSociedad ⚽️ #AmuntValencia pic.twitter.com/73YNQErKhV
"Валенсия" занимает 8-е в чемпионате Испании, имея в активе 30 очков после 22 туров.
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