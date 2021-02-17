Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг самых забивных защитников 21-го века.

Возглавил рейтинг капитан «Реала» Серхио Рамос, на его счету 103 мяча за клуб и 23 за сборную Испании. Также в топ-5 вошли: Маркус Тулио Танака (Япония, 104 гола), Абдерахмане Хашуд (Алжир, 88 голов), Кейлор Сото (Коста-Рика, 86 голов), Маркус Юргенсон (Эстония, 85 голов).

На 9-м месте расположился бывший футболист «Локомотива» и «Зенита», победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», серб Бранислав Иванович. На счету игрока «Вест Бромвича» 73 мяча. 14-м стал забивший на один мяч меньше защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес.

Из россиян в список попал бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА, Сергей Игнашевич. Главный тренер «Торпедо» забил 63 из 65 своих голов в 21-м веке.

25-й в рейтинге — Роберто Карлос. За всю карьеру бразилец забил 124 гола, но лишь 61 мяч пришелся на 21-й век.