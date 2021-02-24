Черышев пропустит матч против «Хетафе»
11:56
Полузащитник Денис Черышев пропустит матч 25-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», сообщает Cadena Ser 24 февраля.
По данным источника, у 30-летнего россиянина мышечная травма, из-за которой он не сможет выйти на поле. Вероятно, футболист не сыграет и в следующей игре команды против «Вильярреала», которая намечена на 7 марта.
В последний раз футболист выходил на поле в конце января в игре против «Атлетико» (1:3).
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Черышев провел 13 матчей и отличился двумя результативными передачами. Матч «Хетафе» — «Валенсия» пройдет в субботу, 27 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/23/radio_valencia/1614105063_116887.html
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