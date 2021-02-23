Президент Аргентины взял в аренду личный самолет Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес заказал самолет у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сумма, уплаченная за аренду борта на 4 дня, составила 160 тысяч долларов, сообщает Marca.

Самолет был необходим для того, чтобы президент мог присутствовать на праздновании 200-летия независимости Мексики.

Именно авиалайнер форварда был выбран потому, что полностью соответствовал всем требованиям безопасности по профилактике коронавируса.