Президент Аргентины взял в аренду личный самолет Месси
22:25
Президент Аргентины Альберто Фернандес заказал самолет у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сумма, уплаченная за аренду борта на 4 дня, составила 160 тысяч долларов, сообщает Marca.
Самолет был необходим для того, чтобы президент мог присутствовать на праздновании 200-летия независимости Мексики.
Именно авиалайнер форварда был выбран потому, что полностью соответствовал всем требованиям безопасности по профилактике коронавируса.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю