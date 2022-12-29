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Сегодня, 08:20

Лапорта в ближайшее время обсудит с Бускетсом его будущее

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на заканчивающийся контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в ближайшее время полузащитник встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, где будут обсуждаться условия нового контракта.

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Сообщалось, что он летом 2023 года перейдет в клуб МЛС.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
0
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
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Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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И К Ж
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 12 2 2
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