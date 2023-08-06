Бывший защитник «Рубина» Старфельт близок к переходу в «Сельту»
Защитник «Селтика» Карл Старфельт близок к переходу в «Сельту», сообщает Sky Sports.
По данным источника, 28-летний швед находится на продвинутой стадии переговоров с испанским клубом. Футболист хочет уйти из шотландской команды по личным причинам, руководство не стало препятствовать желанию игрока.
С июля 2019 года по июль 2021 года Старфельт выступал за «Рубин». В июле 2023 года сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику.
В сезоне-2022/23 Старфельт забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.
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|Барселона
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2
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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