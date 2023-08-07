Винисиус приобрел бриллиантовый кулон в честь Роналду — в форме цифры 7 и с фирменным празднованием
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор приобрел кулон. Драгоценность в виде цифры 7 инкрустирована бриллиантами и посвящена экс-нападающему мадридцев Криштиану Роналду.
Кулон Винисиуса.
Фото Лео Кусро, Соцсети
На обороте кулона выгравировано знаменитое празднование голов от португальца. С нового сезона Винисиус будет выступать под 7-м номером.
Кулон Винисиуса.
Фото Лео Кусро, Соцсети
Автором работы является известный по сотрудничеству со спортсменами ювелир Лео Кусро.
«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды — Криштиану», — написал Кусро в соцсети.
Ранее Винисиус неоднократно называл Роналду своим кумиром и праздновал голы в стиле португальца.
В прошлом сезоне бразилец провел за «Реал» 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.
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10
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
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|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0
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|0
|
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
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