Винисиус приобрел бриллиантовый кулон в честь Роналду — в форме цифры 7 и с фирменным празднованием

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор приобрел кулон. Драгоценность в виде цифры 7 инкрустирована бриллиантами и посвящена экс-нападающему мадридцев Криштиану Роналду.

Кулон Винисиуса. Фото Лео Кусро, Соцсети

На обороте кулона выгравировано знаменитое празднование голов от португальца. С нового сезона Винисиус будет выступать под 7-м номером.

Кулон Винисиуса. Фото Лео Кусро, Соцсети

Автором работы является известный по сотрудничеству со спортсменами ювелир Лео Кусро.

«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды — Криштиану», — написал Кусро в соцсети.

Ранее Винисиус неоднократно называл Роналду своим кумиром и праздновал голы в стиле португальца.

В прошлом сезоне бразилец провел за «Реал» 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.