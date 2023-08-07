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Винисиус приобрел бриллиантовый кулон в честь Роналду — в форме цифры 7 и с фирменным празднованием

Руслан Минаев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор приобрел кулон. Драгоценность в виде цифры 7 инкрустирована бриллиантами и посвящена экс-нападающему мадридцев Криштиану Роналду.

Кулон Винисиуса.
Фото Лео Кусро, Соцсети

На обороте кулона выгравировано знаменитое празднование голов от португальца. С нового сезона Винисиус будет выступать под 7-м номером.

Кулон Винисиуса.
Фото Лео Кусро, Соцсети

Автором работы является известный по сотрудничеству со спортсменами ювелир Лео Кусро.

«Новый кулон для Винисиуса в честь легенды — Криштиану», — написал Кусро в соцсети.

Ранее Винисиус неоднократно называл Роналду своим кумиром и праздновал голы в стиле португальца.

В прошлом сезоне бразилец провел за «Реал» 55 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.

Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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