Бывший президент «Барселоны» Гаспар рассказал о ненависти к «Реалу»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о большой ненависти к «Реалу».

«Я ненавижу «Реал» намного больше, чем «Эспаньол». Мне бы хотелось, чтобы «Эспаньол» вернулся в ла лигу, а «Реал» вылетел», — передает слова Гаспара газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 38 баллов после 15 туров и лидирует в турнирной таблице. «Барса» отстает на 4 очка.