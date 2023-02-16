Юрист Дани Алвеса подтвердил факт интимного контакта футболиста с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста Дани Алвеса, рассказал о новых деталях расследования в деле игрока, которого обвиняют в изнасиловании, инфомрирует Marca.

Юрист подтвердил, что у его клиента был секс с девушкой, которая написала заявление в полицию. Однако защитник игрока подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у дамы были бы обнаружены повреждения.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Он был задержан и взят под стражу 20 января.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.