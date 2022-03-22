Роналдо: «Барселона» может добиться большого успеха. Я увидел сильную и агрессивную команду»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Я люблю испанский футбол и слежу за ним, — приводит слова Роналдо официальный сайт каталонского клуба. — В последнее время у каталонцев были проблемы, но с приходом Хави ситуация улучшилась. «Барселона» может добиться большого успеха. Я увидел сильную и агрессивную команду».

По словам экс-нападающего, главный тренер каталонской команды Хави очень хорошо справляется с ситуацией.

«Хави много знает о футболе. Его работа не так проста, как люди могут подумать. Надо знать, что делать, и он здорово справляется. Мне также нравится то, как Обамеянг передвигается по полю, как завершает атаки. Он традиционная «девятка», отличный быстрый нападающий», — сказал он.

После 29 туров ла лиги «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реал» на 12 баллов и имея одну встречу в запасе.