Кассано: «Насколько я понимаю футбол, Бензема гораздо сильнее Роналду»

Бывший нападающий «Реала» Антонио Кассано высказался о форварде мадридского клуба Кариме Бензема.

«Насколько я понимаю футбол, Бензема в роли нападающего гораздо сильнее Роналду, — приводит слова Кассано TMW. — Криштиану хотел забивать, как угодно, ему было без разницы, но у него не было такой утонченности, как у Карима. Бензема уникален. Он входит пятерку лучших нападающих в истории вместе с Роналдо, ван Бастеном, Левандовски и Ибрагимовичем».

По словам экс-нападающего, в Бензема есть что-то уникальное.

«Бензема на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Франции, хотя не играл за национальную команду шесть лет. У Карима есть инстинкт убийцы, который присущ девяткам, и мастерство как у Зидана», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за «Реал». У 37-летнего португальца 15 голов и 3 передачи в 30 встречах за «Манчестер Юнайтед».