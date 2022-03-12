Кассано: «Насколько я понимаю футбол, Бензема гораздо сильнее Роналду»
Бывший нападающий «Реала» Антонио Кассано высказался о форварде мадридского клуба Кариме Бензема.
«Насколько я понимаю футбол, Бензема в роли нападающего гораздо сильнее Роналду, — приводит слова Кассано TMW. — Криштиану хотел забивать, как угодно, ему было без разницы, но у него не было такой утонченности, как у Карима. Бензема уникален. Он входит пятерку лучших нападающих в истории вместе с Роналдо, ван Бастеном, Левандовски и Ибрагимовичем».
По словам экс-нападающего, в Бензема есть что-то уникальное.
«Бензема на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Франции, хотя не играл за национальную команду шесть лет. У Карима есть инстинкт убийцы, который присущ девяткам, и мастерство как у Зидана», — сказал он.
В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за «Реал». У 37-летнего португальца 15 голов и 3 передачи в 30 встречах за «Манчестер Юнайтед».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
4
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|27
|3
|9
|15
|29-54
|18
|11.03
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|2 : 1
|12.03
|16:00
|
Леванте – Эспаньол
|- : -
|12.03
|18:15
|
Гранада – Эльче
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|12.03
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|13.03
|16:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|13.03
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|13.03
|20:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|13.03
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|14.03
|23:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4