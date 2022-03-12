«Атлетико» не хочет продавать Феликса. Клуб может отпустить нападающего, если не попадет в Лигу чемпионов

«Атлетико» не хочет продавать нападающего команды Жоау Феликса во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.

По информации источника, агент 22-летнего португальца Жорже Мендеш настаивает на трансфере своего клиента.

Отмечается, что интерес к нападающему проявляет «Барселона».

При этом, несмотря на нежелание мадридского клуба продавать Феликса, на ситуацию может повлиять непопадание клуба в Лигу чемпионов.

После 28 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Феликс забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за мадридцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.