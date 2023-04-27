Бускетс решил продлить контракт с «Барселоной» после ужина с Месси

Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сообщил партнерам о продлении контракта. Ему предложили соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата игрока станет существенно ниже.

По информации источника, ключевую роль в решении Бускетса сыграл недавний ужин с Лионелем Месси и Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в каталонский клуб склонило 34-летнего испанца на то, чтобы остаться в команде. Главный тренер сине-гранатовых Хави также рассчитывает на то, что хавбек продлит контракт.

В текущем сезоне Бускетс провел 37 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.