«Боруссия Д» рассматривает нападающего «Барселоны» Фати в качестве замены Санчо

Дортмундская «Боруссия» рассматривает форварда «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в 17-летнем футболисте юношеской сборной Испании замену полузащитнику Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что игрок может отправиться в «Боруссию» на правах аренды.

На счету Фати 5 голов и 1 результативная передача в 24 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего форварда в 3 миллионов евро.