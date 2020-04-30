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«Боруссия Д» рассматривает нападающего «Барселоны» Фати в качестве замены Санчо

15:44
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Дортмундская «Боруссия» рассматривает форварда «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в 17-летнем футболисте юношеской сборной Испании замену полузащитнику Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что игрок может отправиться в «Боруссию» на правах аренды.

На счету Фати 5 голов и 1 результативная передача в 24 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего форварда в 3 миллионов евро.

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